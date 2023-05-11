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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

الزمالك و بروكسي
الزمالك و بروكسي

‏قال أحمد سمير المدرب العام لفريق بروكسي بعد هزيمة فريقه من نادي الزمالك،أن فريق الزمالك فريق كبير ومن اكبر الأندية الموجودة داخل قارة إفريقيا ومصر.

 

وتابع أحمد سمير خلال تقرير فى فضائية العربية الذي أذاعته فضائية العربية، أنهم قاموا بتحفيز اللاعبين قبل المباراة حتى يلعبوا بشكل طبيعي ولا يخافوا من فريق الزمالك وكان يجب أن ترى مصر نادي بروكسي وهو يقدم أداءا جيدا، متابعا الحمد لله اللاعبين استطاعوا تقديم أداء جيد و اثبات نفسهم وجعلوا مصر كلها تتحدث عنهم.

 

الظلم التحكيمي

 

ونوه أن لولا الظلم التحكيمي الذي حدث في المباراة كانت النتيجة ستكون مختلفة وكنا سنفوز ولكن اشكر اللاعبين على الأداء وأشكر مجلس الإدارة وأتمنى التوفيق لنا في المباريات القادمة مؤكدا ان كل المحللين الرياضيين في مصر تحدثوا وقالوا ان فريق بروكسي يستحق ضربتي جزاء في المباراة.

الزمالك الظلم التحكيمي أحمد سمير بروكسى المحللين الرياضيين

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