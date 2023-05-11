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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهداف منزله.. استشهاد القيادي في حركة الجهاد أحمد أبو دقة

أرشفية
أرشفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووكالة الأمن العام “الشاباك”، اليوم الخميس، إن القوات الجوية نفذت غارة في جنوب قطاع غزة أسفرت عن استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد أبو دقة.

وأضاف أن أبو دقة كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل خلال اليوم الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أطلق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي : إطلاق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة

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وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 394 صاروخًا على الأقل عبرت الحدود، بينما سقطت 124 قذيفة في غزة.

واضاف أن “أنظمة الدفاع الجوي - القبة الحديدية بالإضافة إلى مقلاع داود متوسط المدى - اعترضت 175 صاروخًا، مما يمثل 95 بالمائة من معدل اعتراض المقذوفات المتجهة إلى المناطق المأهولة بالسكان، بينما سقطت حفنة منها في المناطق الحضرية، مما تسبب في أضرار”.

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