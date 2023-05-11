الدفاع الروسية: تدمير 12 مٌسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،عن تدمير 12 طائرة مٌسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أنه تم إحباط أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير مدفعية "أكاتسيا ذاتية الدفع"، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف.

وتمكنت القوات الروسية - وفقا للبيان - من تدمير مدافع هاوتزر (D-30)، ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في دونيتسك.

وفي محور خيرسون، تم تدمير نظام مدفعي (M777) أمريكي الصنع، ومدافع (Msta-B)، ومدفعية ذاتية الدفع، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 124 بالقرب من مدينة خيرسون.