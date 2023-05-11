الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا .. وطلب عاجل من مصر للعالم | تصريحات قوية لـ وزير الخارجية

شارك سامح شكري وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام.

استنكار مصري للعدوان الإسرائيلي على غزة



أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية، وأن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن، وأنه يجب تهدئة الأوضاع، ويكون هناك فتح حوار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أن الجهود المصرية مستمرة فى القضية الفلسطينية، وذلك لـ الوصول إلى حل.

وأضاف شكري: “ندعو المجتمع الدولي، لوقف ما يتم فى الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك قرارات ضد ما يحدث من قبل إسرائيل”.

الوصول لتهدئة ضرورة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن كل ما تحقق في العقبة وشرم الشيخ من وجود تواصل مباشر بين المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل هناك تهدئة، يمنع استمرار الأعمال العسكرية.

وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام: "تأكد عدم جواز اتخاذ الإجراءات من اقتحامات وهدم منازل".

وأضاف وزير الخارجية: “يجب أن توضع الآليات الملائمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق، واعتراف بإجراءات يجب أن تتخذ من الجانبين"، وهناك مسئولية تقع على الجانب الفلسطيني، في الاطلاع على المهام وتحقيق السلام والأمن والتعامل مع القضايا المرتبطة بالتهدئة”.

حقوق الفلسطينيين

أكد سامح شكري وزير الخارجية ، إن الحقوق الكاملة لا تتجزأ، حيث أنه لابد من احترام كافة الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن قضية الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته حق يجب عمله.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، قائلاً :"هناك حق للكل للدفاع عن نفسه وهو ممنوح لكلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وما نسعي لتجنبه أننا نخوض من دائرة مفرغة من العنف المتبادل، والذى يعقد القضية والتفاهم فى أهمية السلام والعيش المشترك".



وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية، أن القدس الشرقية تشهد اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة، على المقدسات الإسلامية، و المسيحية، و التي منها المسجد الأقصى، مضيفاً أنه يجب على الدول الفاعلة و التي منها أعضاء مجموعة ميونخ، العمل بشكل استباقي على وقف الاعتداءات المستمرة على القدس، قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق.

وأكد وزير الخارجية، أن القدس الشرقية تشهد اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة، على المقدسات الإسلامية، و المسيحية، و التي منها المسجد الأقصى، مضيفاً أنه يجب على الدول الفاعلة و التي منها أعضاء مجموعة ميونخ، العمل بشكل استباقي على وقف الاعتداءات المستمرة على القدس، قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن، وأنه يجب تهدئة الأوضاع، ويكون هناك فتح حوار بين الجانب الفلسطيني و الإسرائيلي.



وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن الجهود المصرية مستمرة فى القضية الفلسطينية، وذلك لـ الوصول لـ حل.



أضاف "شكري"، في كلمته بالاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع اليوم للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تعوق سبل إحلال السلام، وإنهاء زيادة معدلات القتل في حق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاجتماع يعكس الأولوية التي نوليها للقضية الفلسطينية، رغم ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات سياسية واقتصادية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل في القارة الأوروبية، بسبب الأزمة الأوكرانية التي كان لها تبعات شديدة على كافة دول العالم.

دعوة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

ودعا "شكري" المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما دعا الدول الراعية لعملية السلام للتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشددًا على أنه يجب إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد أن استمرار جولات التصعيد في قطاع غزة تنذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة، ولابد من حل القضية الفلسطينية عبر إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن مصر أدانت العمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل بقطاع غزة، مما يهدد الأمن الإقليمي وهز استقرار الوضع في المنطقة، والدولة المصرية على موقفها الثابت بإنهاء القضية الفلسطينية من خلال الحلول السلمية، وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.