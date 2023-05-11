ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى 26 شهيدا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن حصيلة الضحايا في قطاع غزة ارتفعت منذ الثلاثاء الماضي إلى 26 شهيدا.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.