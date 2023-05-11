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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ اتحاد الشراع بذهبية كارما وليد ببطولة أفريقيا في المغرب

هشام حطب
هشام حطب

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع برئاسة الدكتور الباسل عبدالله بعد تحقيق اللاعبة كارما وليد الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للناشئين المقامة في المغرب.


ونجحت كارما وليد في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الناشئين تحت 15 عاما للشراع طراز أوبتمست لأول مرة في تاريخ مصر بعد أداء مميز ومشرف وسط مشاركة 18 دولة بينها 9 دول أفريقية و9 دول أوروبية بإجمالي 89 لاعبا ولاعبة.


وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري للشراع برئاسة الدكتور الباسل عبدالله وكابتن محمد جمال مدرب المنتخب القومي على هذه النتائج المميزة التي تتحقق خلال الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق والذي كان له العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

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