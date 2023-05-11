السبت.. وفد مؤسسة جلوبال الألمانية يزور "الأعلى للإعلام"

يقوم وفد من مؤسسة جلوبال الألمانية بزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم السبت المقبل ١٣ مايو، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا مع أعضاء الوفد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جدير بالذكر أن مؤسسة Global Bridges (جسور عالمية) تأسست في عام 2010 على يد مجموعة من الخريجين القادة الشباب ومن أعضاء جمعية جسر الأطلسي

وذلك بهدف فهم ودمج الجوانب المختلفة للسياسة الدولية، والأعمال التجارية، والأوساط الأكاديمية، والثقافة في سياق النظام العالمي المتغير للقرن الحادي والعشرين.

وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل المؤسسة مع قادة وشخصيات بارزة من جميع هذه القطاعات، وتسعى جاهدة لتطوير علاقات طويلة الأمد بين ممثلي البلدان والثقافات الأخرى.