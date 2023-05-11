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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام فعاليات الدورة التدريبية حول الضبطية القضائية بسلطة الطيران

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية حول " الضبطية القضائية " والتى  اقيمت تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، و استضافتها سلطة الطيران المدني ونظمتها  المنظمة العربية للطيران المدني وشارك بها ممثلى إدارات النقل الجوى بسلطات الطيران المدنى فى   كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وليبيا إلى جانب مجموعه من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى.

جاء ذلك بحضور بحضورالطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والسيد خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران  والطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة  المدنى وعدد من قيادت سلطة الطيران المدنى.

هذا وقد وجه رئيس السلطة   الشكر الى الفريق محمد عباس حلمى وزير  الطيران المدنى  على دعم سيادته الدائم     فى تعزيز المبادرات التى تهدف الى تنميه مهارات العاملين داخل قطاع الطيران على كافه المستويات العلميه  والمهنيه و الثقافيه.

كما اثنى الشرقاوى على حرص المتدربين  والتزامهم بحضور الدوره التدريبيه و الاستفادة من كافه متطلباتها واهدافها والتي حاضرها د . فتحى على  غنيمى دكتور القانون الدولى بجامعة القاهرة . . مشيرا بأهمية هذه الدورة  التى تهدف الى التعريف بالمفاهيم الأساسية والدقيقة بالقوانين  الخاصة لحقوق الضبطية القضائية لمفتشى الطيران موضحا ان الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورة  هو دعم القدرات البشرية للعاملين بادارات النقل الجوى بسلطات الطيران بالدول العربية  وسلطة الطيران المدنى المصرية  بما يسمح للمتدربين من مختلف الدول بتبادل الخبرات والأفكار وعرض المشكلات والتحديات وكذلك المواقف التى يتعرضون لها على متن الطائرات وبخاصة فى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية.

وفى ختام الفعاليات قام رئيس السلطة  بتسليم  المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي متمنيا لهم المزيد من التقدم  والنجاح خلال الفترة المقبلة فى مجال صناعه النقل الجوى. 

 

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