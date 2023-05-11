إعلامية توجه رسالة هامة لمن يؤمن بالتوقعات والتنبؤات.. فيديو

وجهت الإعلامية مايا الشربيني، رسالة هامة لبعض الأشخاص والذين يعتمدون في حياتهم على التوقع والتنبا فقط، قائلة "“أوعى تتنبأ لكن خطط صح واعرف حياتك صح”.

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا تجعل حياتك قائمة على التوقعات أو التنبؤات، لأن بذلك تجعل الحياة متوقفة على ذلك".

يعلمه فقط الله سبحانه وتعالى

أكد دكتور محسن أبو النيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تعتمد على التنبؤ أو التوقعات، مشيرا إلى أن الغيب يعلمه فقط الله سبحانه وتعالى.