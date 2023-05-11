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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صناع الخير توقع بروتوكول مشاركة في جائزة التميز العربي الأفريقي لعام 2023

صدى البلد

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكرييتف تكنولوجي بروتوكول اشتراك في جائزة التميز العربي الأفريقي التي تم إطلاقها في دبي في سبتمبر ٢٠٢٢ لدورة 2022 -2023، بهدف تعزيز تميز صناع الخير في مجالات أعمالها التنموية المختلفة.


ومثل صناع الخير في توقيع بروتوكول المشاركة هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة وعن كرييتف تكنولوجي صموئيل بشاي الرئيس التنفيذي.


وتعد جائزة التميز الأفريقي العربي إحدى مبادرات منتدى التميز الأفريقي وهو عضو في مجلس التميز العالمي الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم ويرأس المجلس في دورته الحالية إمارة دبي. 


وفي كلمته في احتفالية توقيع الاتفاقية أكد هاني عبد الفتاح أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة. 

 

ويعزز البروتوكول التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ومن خلال هذه الشراكة، تهدف مؤسسة صناع الخير إلى إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

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