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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات قانونية ضد الحالات غير المسددة مقدم قيمة تقنين الأراضي بالإسماعيلية

المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان نائب محافظ الاسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

حضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع. 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

 

ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها خلال الفترة من ٧ مايو وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٣.

وخلال الاجتماع تم عرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى ١٠ مايو الجاري.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة.

وأشار عصام إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

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