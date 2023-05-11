تقارير: مبابي تدخل لحل أزمة بمعسكر فرنسا للشباب بسبب صيام رمضان

أكدت تقارير صحفية، حدوث أزمة كبرى في معسكر منتخب فرنسا للشباب، خلال شهر رمضان المبارك الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه خلال التجمع الأخير للمنتخب، أعلن العديد من اللاعبين رغبتهم صيام شهر رمضان، وهو ما تم رفضه من قبل المسئولين.

وأوضحت الصحيفة أنه تضامنًا مع اللاعبين المسلمين، اقترح عدد من اللاعبين غير المسلمين، رفض تناول وجبة الغذاء.

وتابعت الصحيفة أن الاتحاد الفرنسي استدعى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، للتحدث إلى لاعبي المنتخب، وإثنائهم عن القيام بأي عمل جماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاعبين توقف عن الصيام، فيما استمر البعض الآخر لبضعة أيام.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد رفض السماح بفترة توقف خلال المباريات في بطولة الدوري، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال شهر رمضان.