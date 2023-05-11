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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تثقيف غذائي : المستردة ليست مفيدة للذكور إطلاقا

المستردة
المستردة

أكد الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن جائحة كورونا أظهرت أن المصريين لا يعتمدون على أنظمة غذائية صحية.

 

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وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر "، :"  من الضروري العودة إلى التغذية التقليدية النابعة من الأرض الزراعية المصرية سواء كان من خضار او فواكه ".

 

وتابع مجدي نزيه :"  جسم الإنسان يحتاج إلى نشويات وبروتينات والخضروات خماسية الألوان ".

 

وأكمل مجد نزيه :"  المستردة مصنوعة من حبة الخردل وحبة الخردة ليست مفيدة للذكور إطلاقا ، لا ننصح بتناولها بالنسبة للذكور ".

 

ولفت مجدي نزيه :"  يجب الامتناع عن تناول أي مخبوزات ماعدا الخبز البلدي"،مضيفا:" الخبز الفينو والمخبوزات يتم وضع محسن عليها وهذا المحسن مركب كيميائي ". 

المسطردة الغذاء التثقيف الغذائي اخبار التوك شو مصر

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