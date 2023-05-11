استشاري تثقيف غذائي : المستردة ليست مفيدة للذكور إطلاقا

أكد الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن جائحة كورونا أظهرت أن المصريين لا يعتمدون على أنظمة غذائية صحية.

وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر "، :" من الضروري العودة إلى التغذية التقليدية النابعة من الأرض الزراعية المصرية سواء كان من خضار او فواكه ".

وتابع مجدي نزيه :" جسم الإنسان يحتاج إلى نشويات وبروتينات والخضروات خماسية الألوان ".

وأكمل مجد نزيه :" المستردة مصنوعة من حبة الخردل وحبة الخردة ليست مفيدة للذكور إطلاقا ، لا ننصح بتناولها بالنسبة للذكور ".

ولفت مجدي نزيه :" يجب الامتناع عن تناول أي مخبوزات ماعدا الخبز البلدي"،مضيفا:" الخبز الفينو والمخبوزات يتم وضع محسن عليها وهذا المحسن مركب كيميائي ".