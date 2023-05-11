عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني | توقعات بتباطؤ نمو قطاع التجارة لـ6% بسبب زيادة التضخم

صدى البلد

يناقش الحوار الوطني خلال جلسة التضخم وارتفاع الأسعار أحد أهم المحاور المهمة والتي تمس حياة المواطن المصري وهي آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تباطؤ نمو قطاعة التجارة الداخلية بسبب زيادة مستويات التضخم عالميا وارتفاع الأسعار لافتا إلى أن  قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% إلا أنه من المتوقع تباطؤ النمو لـ 6% مع استمرار التمو.

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار  الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

وأعلن مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بداية الشهر القادم سيتم وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي في محافظة السويس والذي يمثل نقلة نوعية في تخزين السلع الاستراتيجية.

وأوضح ان المنظومة التموينية تضم ٣٢ سلعة رئيسية بقيمة ٤٠ مليار جنيه سنويا منتشرة في مخازن موزعة على مستوى الجمهورية وأن إنشاء المستودعات الاستراتيجية مهمة قومية لا يقل أهمية عن وجود ٧٥ صومعة على مستوى الجمهورية لتخزين القمح.

واضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المرحلة الثانية من إنشاء المستودعات الاستراتيجية تتضمن إنشاء ٣ مستودعات استراتيجية حتى يصل الإجمالي إلى ٧ مستودعات.

ولفت الى توجيه من رئيس الجمهورية بتنويع أسواق الجملة على مستوى المحافظات حيث ان هناك ما يقرب من ٢٢٨ موقع على مستوى الجمهورية لإقامة أسواق الجملة ونصف الجملة.

واضاف عشماوي، تم طرح منطقتين لوجستيتين في كفر الشيخ وبني سويف تتراوح المساحات بين ٢٠ فدان و١٣٠ فدان لإقامة المنطقتين اللوجستيتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

ترشيحاتنا

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ولادة طفل كل 15 ثانية

وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقية شراكة تنفيذ مشروع أكاديمية التصدير

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

الصين تشكر جهود مصر لوقف الصراع في فلسطين وتطالب إسرائيل بضبط النفس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ