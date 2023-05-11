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رئيس التحرير
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مدير مركز فيجن للدراسات: 14 صحفيا تعرضوا للقتل والإصابة في حرب أوكرانيا

سعيد سلام مدير مركز
سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات

قال الدكتور سعيد سلام  مدير مركز فيجن للدراسات، إن هناك 14 صحفيا تعرضوا للقتل والإصابة في حرب أوكرانيا، حسب المعلومات الأولية، آخرهم مراسل أسوشيتد برس الذي قتل في باخموت.

 

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه المعاهدات الدولية والقانون الدولي ينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع، لكن لا يتم التقيد بهذه القوانين على أرض الواقع ولا تنفيذها.


ولفت إلى أن جميع الصحفيين الذين يذهبون إلى مناطق النزاع يعرفون كيف يتجنبون القتل في الخطوط الأمامية للحرب، وما الإجراءات التي يتبعونها للحفاظ على حياتهم، لكن دون وجود ضمانات دولية لحمايتهم.

 

وأكد أن مقتل أي صحفي في أي مناطق نزاع حول العالم، يستدعي أن تقوم المؤسسة التي يعمل لديها الصحفي، بطلب فتح تحقيق محلي ومعرفة من السبب في قتل الصحفي ومحاسبته، ولكن ذلك لا يحدث في الغالب.

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