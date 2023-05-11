وضع التصور النهائي لمجمع المصالح بمدينة رفح الجديدة

عقد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء اجتماعا ،اليوم الخميس، لوضع التصور النهائي لمجمع المصالح بمدينة رفح الجديدة، وذلك بناء على توجيهات اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.، حضر الاجتماع كل من : اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح ، الدكتورة مروة نصير بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام .

المحال التجارية:



وأكد الخولى على احتواء مدينة رفح الجديدة على مختلف المنشآت والمباني والمصالح الحكومية والأسواق والمحال التجارية ودور العبادة والمدارس والمعاهد الازهرية والوحدات الصحية والملاعب الرياضية

ومن جانبها استعرضت الدكتورة مروة نصير بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش المخطط العام لمدينة رفح الجديدة ومناطق الخدمات سواء داخل أو خارج الكتلة السكنية، وتصميمات المباني الإدارية والخدمية.



ويأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول للخدمات بسهولة ويسر .. فإن الجهاز الحكومى يخطو نحو العلمية سواء بإنشاء مجمع الخدمات الحكومية وفيها الشباك الحكومى الموحد للدخول في عالم الرقمنة في ظل الجمهورية الجديدة.