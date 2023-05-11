مساعد وزير خارجية فلسطين: جرائم إسرائيل ممنهجة وجزء من برنامج حكومتها الفاشية

قال عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، إن بلاده تعمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع كل الدول من خلال مجلس الأمن لوقف الاعتداءات في أسرع وقت.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية دانيا الحسيني قناة "القاهرة الإخبارية" أن التواصل مع الدول يهدف كذلك لتأمين الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم الآن بجرائم ممنهجة ومركبة كجزء من برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تقود بشكل فاشٍ المجتمع الإسرائيلي.

وطالب مساعد وزير خارجية فلسطين، بضرورة تحويل خطابات المجتمع الدولي الجيدة لأفعال وخطوات وتدابير، من أجل وضع حد لمنظومة الاحتلال الاستعماري وإنهائه بشكل عاجل.

وأضاف أنه إذا لم ينتهِ الاحتلال وتنتهي معه الحكومة الفاشية ستتكرر الجرائم والإعدامات الميدانية وإبادة العائلات والأطفال في جميع الأراضي الفلسطينية كما شوهد في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وأكد عمر عوض الله، أن هناك إمكانية لدى المنظمة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال إجماع عربي وإسلامي وكذلك أممي على ضرورة معاقبة هذه المنظومة، لافتًا إلى أنه إذا أرادت الأمم المتحدة أن تقدم شيئًا فهناك إمكانية لذلك ولن تجد من يقف أمامها.