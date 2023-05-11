"صوت الشعب" يعقد جلسات للحوار الوطني بـ إدفو..ويؤكد: لدينا أمل في التغيير

يستكمل الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب جولاته بمركز ادفو محافظة أسوان، وذلك لمناقشة الجمهور واعضاء الحزب وقيادته في قضايا الحوار الوطني ، بمشاركة "مصطفى الصادق"، و"علي فهمي "الأمناء العموم المساعدين للحزب ، و"مصطفى كمال "أمين أمانة العمال المركزية، و"محمد أبو زيد "نائب رئيس قطاع جنوب الصعيد ، و"زهراء بكير "عضو المكتب الفني لرئاسة الحزب،والمستشار"محمود الكيني" عضو الأمانة العامة المركزية، وتميزت الجلسات بسماع رؤية المواطنين وتوصياتهم في هذا الصدد.

وعلى هامش اللقاء تقابل بدران ببعض عائلات مركز ادفو ،وقيادات الحزب بالمحافظة بقيادة " محمد أبو كرورة " أمين المحافظة ونقيب المحامين بأسوان ،وبحضور كل من "سيد عبدالعليم "أمين التنظيم بالمحافظة، و "عيد حسيب "أمين مركز ادفو ونقيب الاشراف بادفو ، والشريف "يحيى مشالى "والمستشار"محمود محمد علي " عضو الأمانة العامة المركزية، و"سيد أمين" والعمدة "سيد البرسى"، وعدد من قيادات الحزب،وجمع من اهالى وشباب مركز ادفو .

وأكد "بدران "خلال اللقاء : لدينا أمل في التغيير بشباب لديه رغبة في التغيير بمصداقية وطموح وطني ورؤية صادقة يحكمها العلم والعمل للوصول لكل مكان على أرض مصر ، وإحداث فارق في حياة المواطنين بشكل يتناسب مع أحلامهم ورؤاهم.

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