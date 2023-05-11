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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلومبرج : إغلاق بناء سجل الأوامر لبيع 10% من أسهم المصرية للاتصالات

صدى البلد

كشفت مصادر لوكالة بلومبرج، أنه من المقرر إغلاق بناء سجل الأوامر لبيع حصة إضافية بنسبة 10% من شركة "المصرية للاتصالات" في وقتٍ لاحق من اليوم الخميس.


وبحسب الوكالة، فإن النطاق السعري للسهم يتراوح من 22.22 إلى 27.16 جنيه، بينما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 170.7 مليون سهم.

وذكرت أن نسبة الـ10% من رأس المال المصدر، تتوزّع بواقع 9.5% مطروحة لمستثمرين مؤهلين، و0.5% لموظفي الشركة.

وأشارت بلومبرج، إلى أنه تمّ تحديد يوم الأحد 14 مايو الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والاثنين 15 مايو لتسوية عمليات الشراء.

وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).

وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى، وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه، وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.

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