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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة مسئول روسي كبير من محاولة اغتيال في زابوريجيا

نجاة مسئول كبير في
نجاة مسئول كبير في زابوريجيا من محاولة اغتيال

قال حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل روسيا، يفجيني باليتسكي، اليوم الخميس، إن رئيس محكمة عينته روسيا تعرض لمحاولة اغتيال.

وقال باليتسكي، على قناته على “تلجرام”: “لم يُصب القاضي في محاولة الاغتيال، ولكن أصيب حارسان، وهما في منشأة طبية، وقد تم تزويدهما بكل المساعدة اللازمة”.

وقاضي زابوريجيا أحدث هدف في سلسلة من محاولات الاغتيال في ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

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والأسبوع الماضي، تم نقل نائب رئيس قسم الشرطة الإقليمية في ميليتوبول إلى المستشفى بعد انفجار عبوة ناسفة خارج بوابة مبنى سكني.

وفي 27 أبريل، قُتل قائد شرطة ميليتوبول، أولكسندر ميشينكو، عندما انفجرت عبوة ناسفة عند مدخل مبنى سكني.

زابوريجيا باليتسكي روسيا ميليتوبول أوكرانيا

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