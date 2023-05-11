مشاركة كافة أطياف المجتمع.. أمناء الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية نتيجة عمل 10 شهور

أكدت فاطمة سيد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يخاطب كافة فئات المجتمع ويبعث رسائل كثيرة أهمها التأكيد على أهمية الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

وقالت فاطمة سيد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"،: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وأضافت فاطمة سيد: "نقوم بتأدية مهمة وطنية في الحوار الوطني، والحوار يقوم على شكل مؤسسي".

وتابعت فاطمة سيد: "الحوار الوطني جمع على طاولة مجلس الأمناء أطياف المجتمع من مختلف القوى السياسية وحدث توافق بينهم ظهر في انطلاق فعاليات الحوار الوطني ".

وأكملت فاطمة سيد: "الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعتبر عُرس كبير نتيجة عمل 10 شهور تم التحضير فيهم للحوار الوطني ".

