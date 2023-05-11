تعليم النواب تزور جامعة سمنود للوقوف على أزمات تجهيز المعامل واستكمال البنية التكنولوجية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية بشأن سرعة تزويد جامعة سمنود التكنولوجية بالمعامل اللازمة لصناعة النسيج والمعامل التكنولوجية الأخرى، والانتهاء من البنية التكنولوجية للجامعة.

وأضافت النائبة الوفدية: حتى الان لم يتم تزويد الجامعة بالمعامل " كيمياء - فيزياء- ميكروبيولوجى- صناعة الملابس الجاهزة- تصنيع غذائى - كمبيوتر - إختبار وقياس خواص الألياف النسيجية والخيوط المغزوله والأقمشة النسيجية ،مما يشكل عبء على الطلبة مايضطرهم إلى الذهاب الى شركةً المحلة الكبرى و معامل جامعة طنطا للتدريب مايمثل عبء مادى و جسدى لصعوبة المواصلات ،رغم الانتهاء من المبانى الفخمة للجامعة لم تزود ببنية تحتية للانترنت مما يعوق استخدام التكنولوجيا فى تحصيلهم الدراسى و عدم التدريب العملى بصفة منتظمة ،كذلك هناك نقص فى الكراسى و السبورات الذكية و ترابيزات الرسم البيانى،إذا لابد من سرعة تزويد الجامعة التكنولوجية بسمنود بجميع المعامل اللازمة على وجه السرعة.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة مخصص الجامعات التكنولوجية فى مناقشة موازنه التعليم العالى هذا الشهر لأن تجهيز المعامل من أولويات الجامعات التكنولوجية حتى يحصل الطالب على تدريب عملى جاد يؤهله لسوق العمل و قررت اللجنة عمل زيارة لجامعة سمنود للوقوف على الوضع الحالى للجامعة و كذلك زيارة بقية الجامعات التكنولوجية التى تم افتتاحها هذا العام لتقييم التجربة.