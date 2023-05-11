شاهد فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم.. صور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صوراً ترصد فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني الذي نفذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار ثلاثة أيام بمختلف محافظات الجمهورية ، للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم".

وتناولت الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، الموضوعات التدريبية التالية :

اليوم الأول : تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس

اليوم الثاني : التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والتواصل الفعال والذي تم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات

اليوم الثالث : التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر ، أن اختيار المعلمين وتعيينهم ، يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوية أو التكنولوجية أو الثقافية وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار، بدءا من اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم للاختبارات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين

تدريبات المعلمين