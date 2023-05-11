استطاع أن يجمع القلوب.. حمدي رزق يرثي محمود بكري بكلمات مؤثرة.. فيديو

قدم الإعلامي حمدي رزق، خالص التعازي في وفاه فقيد الصحافة محمود بكري، والذي كان لديه كم كبير من المصداقية وهو شخص محبوب، مشيرا إلى أن هناك عاصفة من الحزن على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال حمدي رزق، خلال تقديمه برنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن محمود بكري استطاع في عمره القصير أن يجمع القلوب وكان نموذجا للإنسان الصالح والمحب وكان في حالة من الكرم الإخلاقي والإنساني.

قسوة فراق محمود بكري

وتابع مقدم برنامج “نظرة”، أن محمود بكري برحيله يفقدمنا كثير من المحبة، مؤكدا أن قسوة فراق محمود بكري واقعة على أسرته وعلى الإعلامي مصطفى بكري.