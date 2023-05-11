عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استطاع أن يجمع القلوب.. حمدي رزق يرثي محمود بكري بكلمات مؤثرة.. فيديو

مصطفى بكري مع الراحل
مصطفى بكري مع الراحل محمود بكري

قدم الإعلامي حمدي رزق، خالص التعازي في وفاه فقيد الصحافة محمود بكري، والذي كان لديه كم كبير من المصداقية وهو شخص محبوب، مشيرا إلى أن هناك عاصفة من الحزن على مواقع التوصل الاجتماعي.

 

وقال حمدي رزق، خلال تقديمه برنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن محمود بكري استطاع في عمره القصير أن يجمع القلوب وكان نموذجا للإنسان الصالح والمحب وكان في حالة من الكرم الإخلاقي والإنساني.

 

 قسوة فراق محمود بكري

وتابع مقدم برنامج “نظرة”، أن  محمود بكري برحيله يفقدمنا كثير من المحبة، مؤكدا أن قسوة فراق محمود بكري واقعة على أسرته وعلى الإعلامي مصطفى بكري.

حمدي رزق محمود بكري مواقع التوصل الإجتماعى مصطفى بكري الإعلامي حمدي رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

ترشيحاتنا

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ