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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أداء 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع 11 قطاعًا هي:

  1. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%
  2. قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%
  3. قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%
  4. قطاع العقارات بنسبة 1.2%
  5. قطاع مواد البناء بنسبة 1%
  6. قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%.
  7. قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%
  8. قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%
  9. قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%
  10. قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%
  11. قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%

فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 2.1%، 2%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

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