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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام تحالف الأحزاب المصرية يصف افتتاح جلسات الحوار الوطنى بالمبهرة

إجتماع تحالف الأحزاب
إجتماع تحالف الأحزاب المصرية

قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ،  رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، أن التحالف مهتم بالتواجد والمشاركة والحضور في جلسات الحوار.

ووصف أمين عام التحالف الجلسة الأولى للحوار الوطني بانه افتتاح مبهر، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني نظرا لأنه ومع مرور عام ووجود نحو ١٠٠ قضية يبذلون مجهودا كبيرا ولذلك يوجه لهم الشكر على هذا المجهود.

وأشار مطر الي أن أجمل شيء في بداية انطلاق الحوار هو كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذلك يؤكد مطر أن التحالف داعم للرئيس و للدولة، وهذه مبادئ بني عليها التحالف.

وأوضح عدم وجود خطوط حمراء يؤكد مناقشة القضايا بانفتاح تام وفقا للدستور والقانون ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية قائمة ومؤسساتها  ولا يعني إجراء حوار وطني أن نبدأ من الصفر .

وأشار إلي أن الحوار الوطني يحظي بمشاركة الجميع سواء جميع الأحزاب المعارضة المؤيدة.

وقال :" تحالف الأحزاب السياسية المصرية يدعم بقوة الحوار الوطني نظرا لأن  الحوار الوطني من أجل المواطن والوطن.

وانتقد فكرة اختصار الحرية علي مجموعة من القوالب المحددة، مشددا علي أهمية الحرية أن تكون وفقا للرأي المسئول، مشيرا إلي أنه يدعم بقوة عمل لجنة العفو الرئاسي.

وقال إن مصر تشهد حالة من الحرية والدلالة علي ذلك وجود حوار وطني، مشيرا إلي أن المرحلة الراهنة تؤدي بنا إلي الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لمصر تشهد تقدم ملحوظ في كثيرا من المجالات.

ووجه رسالة إلي مجلس أمناء الحوار الوطني ، قائلا :" نحن داعمون للحوار الوطني ولن نقبل بإفشال الحوار الوطني".

النائب تيسير مطر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني القانون

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