الاتحاد يفوز على الأهلي ويعادل نتيجة سلسلة مباريات نهائي دوري سوبر السلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر رجال على حساب النادي الأهلي بنتيجة ٨٠-٦٢.

وتقام سلسلة نهائيات دوري السوبر على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بين فريقي الاتحاد والأهلي.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، حيث انتهى الربع الأول من اللقاء بتقدم الفريق السكندري بنتيجة ٢٣-١٥، قبل أن يواصل الاتحاد تقدمه في الفترة الثانية، التي أنهاها لصالحه بنتيجة ٤١-٢٧.

وفي الفترة الثالثة، واصل الاتحاد تفوقه لينهيها لصالحه بنتيجة ٥٩-٤٣، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ٨٠-٦٢، ليعادل النتيجة في سلسلة المواجهات وتصبح ١-١.

وسجل الأمريكي دومينيك جونسون لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعبي المباراة ٢٠ نقطة من بينها ٣ رميات ثلاثية.

وتقام المواجهة الثالثة بين الاتحاد والأهلي مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.