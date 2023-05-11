التموين: الأهلي 1907 نادي القرن

يوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة للجهاز والتي تختص بتسجيل العلامات التجارية ، والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وفى هذا السياق يقول الجهاز ان النادى الاهلى تقدم فى عام 2007 بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن " الأهلى 1907 نادى القرن" مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر" وذلك بعد ان تقدم بما يفيد حصوله على هذا اللقب فى 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد فحص كافة المستندات المرفقة التى تدعم حصوله على هذا اللقب وبعد استيفاء كافة الإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية المشار اليه وان العلامة التجارية الخاصة بالنادى الأهلى مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وتجدر الاشارة الى انه يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والسابق الاشارة إليه والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية.

ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصين فنيين متخصصين ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة.

ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.