عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقيع اتفاقية السوبر المصري السعودي لكرة اليد

صدى البلد

وقع الاتحادان المصري والسعـودي لكرة اليد، اليوم الخميس، اتفاقية إقامة مبـاراة بين بطل السوبر السعودي في النسخة المقبلة 2023 مع بطل السوبر المصري.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في القاهرة، كما شملت مذكرة التفاهم العديد من سبل التعاون بين الطرفين التي تهدف للتطوير على المستوى الفني والإداري، وصياغة اللوائح بما يضمن الرقي بكرة اليد في البلدين.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتشمل الاتفاقية السوبر المصري السعودي على أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين.

وتعد هذة الاتفاقية هي الثالثة بمسمى السوبر، إذ سبق للاتحاد السعودي لكرة اليد توقيع مذكرة مع الاتحادين البحريني والإماراتي، على أن يتم تحديد المواعيد لاحقاً.

بطل السوبر السعودي بطل السوبر المصري الاتحاد السعودي لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

بعد محادثة نشرتها زوجته | حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية

ترشيحاتنا

وظائف خالية بـ3 محافظات قدم الأن

أضرار وخسائر كارثية.. الجيش الروسي يضرب أوكرانيا بـ"سلاح لا يمكن إيقافه"

احذر.. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ