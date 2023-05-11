أسعار سيات تاراكو الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023 زيادة رسمية جديدة بالسوق المصري، بلغت قيمتها 100 ألف جنيه للفئة الأولى، و 125 ألف جنيه للفئة الثانية.

سيات تاراكو موديل 2023

مواصفات السيارة سيات تاراكو موديل 2023

تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية.

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، ، ومنظومة جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تتمتع السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح أمامية ذات اطلالة حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى طول كلي يقدر بـ 4735 مم، وبعرض يبلغ 1839 مم، و 1674 مم للارتفاع، بالإضافة إلى خزان وقود يتسع إلى 58 لتر.

سيات تاراكو موديل 2023

أسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الأولى ستايل بلس بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الثانية EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه