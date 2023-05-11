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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح المحملة بالرمال والأتربة |فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كان هناك بعض التقلبات الجوية اليوم وأننا في هيئة الأرصاد الجوية حذرنا من أنه سيكون هناك نشاط للرياح في بعض المناطق من بينها مدينة القاهرة.

أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

أتربة ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

 

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة وهذا ما شاهدناه واستمر معنا حتى ساعة من الآن وأيضا رأينا منذ الصباح سقوط بعض الامطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وفي الفترة المسائية بدأت الأمطار تزيد على مناطق الوجه البحري و كانت مصحوبة بسحب رعدية.

 

انخفاض في درجات الحرارة

 

ونوه بأنه خلال الساعات القليلة القادمة ستنعدم فرص سقوط الامطار تماما وستبدأ درجة الحرارة الصغرى في الانخفاض تدريجيا ودرجات الحرارة ستكون منخفضة قليلا في فترات الليل والساعات الأولى في الصباح ولكن في فترات الظهيرة يكون هناك زيادة في أشعة الشمس والرياح المحملة بالأتربة ستبدأ في الهدوء وستقل كميات السحب بشكل كبير وستكون هناك امطار خفيفة غدا أقل من اليوم.

درجات الحرارة الرياح الأتربة محمود شاهين رامي رضوان

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