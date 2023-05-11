الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح المحملة بالرمال والأتربة |فيديو

‏قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كان هناك بعض التقلبات الجوية اليوم وأننا في هيئة الأرصاد الجوية حذرنا من أنه سيكون هناك نشاط للرياح في بعض المناطق من بينها مدينة القاهرة.

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة وهذا ما شاهدناه واستمر معنا حتى ساعة من الآن وأيضا رأينا منذ الصباح سقوط بعض الامطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وفي الفترة المسائية بدأت الأمطار تزيد على مناطق الوجه البحري و كانت مصحوبة بسحب رعدية.

انخفاض في درجات الحرارة

ونوه بأنه خلال الساعات القليلة القادمة ستنعدم فرص سقوط الامطار تماما وستبدأ درجة الحرارة الصغرى في الانخفاض تدريجيا ودرجات الحرارة ستكون منخفضة قليلا في فترات الليل والساعات الأولى في الصباح ولكن في فترات الظهيرة يكون هناك زيادة في أشعة الشمس والرياح المحملة بالأتربة ستبدأ في الهدوء وستقل كميات السحب بشكل كبير وستكون هناك امطار خفيفة غدا أقل من اليوم.