مخلص ومدافع عن تراب الوطن.. خالد ميري ينعى محمود بكري

أكد الإعلامي خالد ميري، أننا فقدنا زميلنا محمود بكري، وكان شخصا عزيزا، ومرضه طوال الفترة الماضية في ميزان حسناته، حيث عانى على مدار 70 يوما.

وقال ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن محمود بكري، كان شعلة من النشاط والحيوية، معلقا “ربنا يرحمه .. كان رجلا مخلصا، وصحفيا ومهنيا متميزا، ومدافعا عن تراب هذا الوطن”.

رفيق رحلة كفاحه

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن محمود بكري، كان له دور هام في مجلس الشيوخ، ونحن فقدنا قيمة كبيرة برحيله، ونقدم التعازي للإعلامي مصطفى بكري، في وفاة شقيقه الذي يعد رفيق رحلة كفاحه.