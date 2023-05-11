خالد ميري: جلسات الحوار الوطني ستشهد الاستماع إلى كافة الآراء.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن المصريين في الخارج جزء مهم من نسيج الشعب المصري، مؤكدا أن لهم نافذة مفتوحة للمشاركة في الحوار الوطني.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن جلسات الحوار الوطني، ستكون مهمة للشعب المصري، مؤكدا أنها ستشهد حوارا مفتوحا والاستماع إلى كافة الآراء لمناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجلسات تنطلق الأحد المقبل

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن مصر في تاريخها السياسي لم تر مثل هذا التجمع الذي حدث في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسات تنطلق الأحد المقبل للحديث عن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.