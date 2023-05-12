13.3 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.26 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.118 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 84.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

