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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تعليق جديد من حسن شاكوش على أزمته.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

آخر إصدار.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة من فيلم شوجر دادي.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي الأغنية الدعائية للفيلم استعدادا لبدء عرضه يوم 24 من شهر مايو الجاري.

بالاعلان الرسمي.. ثراء جبيل تروج لفيلم رهبة

روجت الفنانة ثراء جبيل، لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم “رهبة” المقرر عرضه يوم ٢٤ مايو الجاري في دور عرض السينما.

 

بعد محادثة نشرتها زوجته | حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية

سخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

أول ظهور لـ تامر حسني برفقة طليقته .. شاهد

تدوالا عدد من رواد السوشيال ميديا صور لـ ظهور تامر حسني في عيد ميلاد ابنته امايا.

بكرش.. محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم أبو نسب

شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة كوميدية من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

اليوم .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في الكويت

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم الخميس في الكويت، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم، وذلك داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات صيف الكويت.

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