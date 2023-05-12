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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الجمعة.. ووزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مليون جنيه.. خبير يفجر مفاجأة عن أسعار السيارات الاقتصادية.. فيديو
قال خالد سعد الخبير بقطاع السيارات، إن السوق المصرية تعاني من عدم وجود سيارات تكفي تغطية الطلب.


هل مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القمح.. وكيل زراعة الشيوخ يجيب
قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.


الصحة: نوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. والرئيس يهتم بملف الزيادة السكانية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن  الرئيس السيسي وضع مشكلة الزيادة السكانية ضمن أولويات الدولة المصرية.


نشاط رياح |الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الجمعة
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.


تنبأت بـ وفاة مصطفى درويش | تصريح صادم من داعية إسلامي ..فيديو
قال عبد الرحمن بصل، المحامي والداعية الإسلامي،  توقعت وفاة فنان شاب، وهو ما حدث بوفاة الفنان مصطفى درويش، وأيضا توقعت أن لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر سيكون صعب وسيمتد للوقت الاضافي وهو ما حدث.


وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة
قال سامح شكري وزير الخارجية ، إنه يجب على الدول الأعضاء بمجموعة ميونخ العمل من أجل وقف الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية قائلًا: استمرار التصعيد في قطاع غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة .


خالد ميري: جلسات الحوار الوطني ستشهد الاستماع إلى كافة الآراء.. فيديو
أكد الإعلامي خالد ميري،  أن المصريين في الخارج جزء مهم من نسيج الشعب المصري، مؤكدا أن لهم نافذة مفتوحة للمشاركة في الحوار الوطني.


زاهي حواس: كليوباترا خمرية وليست سوداء والحضارة المصرية قوية وراسخة
أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار، أنه تعرض خلال إحدى المحاضرات له في لوس أنجلوس للاحتجاج من قبل بعض السود اعتراضا على رفضه اعتبار كليوباترا من أصول سوداء، مشيرا إلى أنهم حملوا لافتات عليها هتافات ضده، مشددًا على أنهم أمسكوا الأوراق الكاذبة.


لم نستورد منذ الثمانينات..ثروت الزيني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.. فيديو
قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن تخطى حاجز الـ 100 مليار جنيه.


شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أسباب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا.


أمناء الحوار الوطني: مهما كانت درجة الاختلاف يجب أن نلتقي بمصلحة الوطن
أكدت فاطمة سيد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن  جلسات الحوار الوطني مذاعة على الهواء كي يكون  المواطن على علم بكافة النقاشات التي تحدث في جلسات الحوار الوطني .

 

اخبار التوك شو الحوار الوطني الأرصاد مصر الصحة وزير الخارجية

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