ريهام الشبراوي: لجنة الأسرة ستشهد تنوعا في المشاركين بالحوار الوطني.. فيديو

أكدت دكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن لجنة الأسرة ستشهد تنوعا في المشاركين في الحوار بين مختصين بالحكومة والمواطنين.

وقالت ريهام الشبراوي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، إن قانون الأحوال الشخصية سيكون المحور الأبرز في مناقشات اللجنة بالحوار الوطني.

وتابعت ، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنه تلقينا العديد من المقترحات حول المشاكل المتعلقة بعد الطلاق وهو ما جعلها أولوية لمناقشات اللجنة.

جزء أساسي في كافة المناقشات

وأشارت ريهام الشبراوي إلى أن المرأة تمثيلها جيد في جميع اللجان بالحوار الوطني وهي جزء أساسي في كافة المناقشات.



