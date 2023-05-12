إعفاء السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين بالخارج من الضريبة والجمارك

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تقرر إعفاء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية - القيمة المضافة - بجانب الاعفاء الجمركي.. فيما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة بين 6 و11 جنيه لكل جرام على المشغولات الذهبية بجانب الاعفاء الجمركي.

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان.

أوضح ساعد أول وزير التموين أنها ستقام على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل الصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

وأكد عشماوي ان القرار سيساهم في زيادة حجم المعروض، مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأضاف عشماوي، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات.

أشار إلى أن مدينة الذهب عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.