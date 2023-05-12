التموين تتعاقد على 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف صويا خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين الي نحو مليون و 900 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الخميس.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتواصل مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلي صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية

من جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أن المحافظة شهدت زراعة 174 الف و600 فدان قمح خلال الموسم الجاري و مستهدف توريد 120 الف طن قمح، مضيفا أنه تم حصر المساحات الحقيقية المنزرعة بالتعاون مع مديرية الزراعة ، والتي شهدت تراجعا عن الموسم الماضى والذي كان يبلغ 210 الف فدان بتراجع بلغ بنحو 63 الف فدان.

وأوضح ابراهيم أنه تم حصر فعلي للأراضي المنزرعة خلال الموسم الحالي حيث أن الموسم الماضي لم يتم حصر المساحات المزروعة بشكل دقيق، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن تزيد معدلات التوريد هذا العام نتيجة إرتفاع إنتاجية الفدان بالإضافة جودة المحصول ، فضلاً عن الحوافز التي قدمتها الدولة للمزارعين.

من جهته قال محمد حسنين مدير إدارة الرقابة التموينية بسوهاج ، خلال جولة تفقدية بالمحافظة لمتابعة عمليات التوريد ، أنه تم استلام حتي الآن 26 الف و416 طن قمح محلي من المزارعين حتي الآن عبر 17 نقطة تجميع على مستوي المحافظة توفر سعات تخزينية 152 الف طن، تضم 3 صوامع بسعات تخزينينة 20 و30 و 60 ألف طن، والباقي شون وهناجر وبناكر، تتراوح سعتها التخزينية من 500 الي 1000 طن.

واضاف حسنين أنه يتم عقد ندوات توعية مع المزراعين لحثهم علي زيادة معدل التوريد ، مشيرا إلي أن زيادة توريد القمح يساعد الحكومة على تلبية احتياجات الدولة من الدقيق المدعم و إنتاج الخبز المدعم وتحقيق فائدة للمزارعين من خلال الحصول على 10 كيلو ردة عن كل اردب قمح يتم توريده.

من جهته قال علي محمود مدير صومعة طهطا التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في محافظة سوهاج أن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن بعدد 12 خلية وجاري إضافة 6 خلايا أخري بطاقة تخزينينة 30 الف طن ليصبح الإجمالي 90 ألف طن.

واضاف محمود أن التكلفة الاستثمارية للسعات التخزينية الجديدة تصل إلي 140 مليون جنيه تمويل ذاتي، على أن تكون جاهزة لاستقبال محصول القمح المحلي في موسم توريد 2024.

وأوضح مدير صومعة طهطا أنه تم استلام 6400 طن قمح محلي من المزارعين داخل الصومعة منذ بداية الموسم وحتي الآن، مشيرا إلي أنه مستهدف استلام نحو 60 ألف طن خلال موسم الحالي، منها 45 الف طن قمح من شرق العوينات، كما أن 99٪ من القمح المورد من المزارعين خلال الموسم الحالي تبلغ درجة نقاوته 23.5.

بينما قال المهندس ياسر أبو عقرب مدير عام مطاحن سوهاج بشركة مطاحن مصر العليا أن الشركة لديها 19 مطحن في 4 محافظات وهي 6 في سوهاج و7 في قنا و3 في الأقصر و3 في أسوان، وعدد 5 صوامع موزعة كالتالي صومعتين في سوهاج، وصومعتين في قنا، وصومعة في اسوان.

واضاف أبو عقرب خلال متابعة استلام القمح المحلي داخل صومعة سوهاج في مركز سوهاج، أن معدل الطحن اليومي يصل الي 150 طن لكل مطحن، كما يتبع شركة مطاحن مصر العليا 7 مخابز بلدية مدعمة في 5 محافظات هي 3 مخابز في سوهاج ومخبز في كل من قنا والاقصر و البحر الاحمر

وتابع أبو عقرب أن متوسط حجم الإنتاج في مخبز البحر الاحمر يبلغ 16 جوال دقيق يوميا ينتج 725 رغيف بلدي مدعم ، بينما يصل متوسط استهلاك باقي المخابز من 16 الي 18 جوال دقيق يومي.

وكشف مدير عام مطاحن شركة مطاحن مصر العليا أن هناك مخطط لإقامة صومعة داخل مجمع المطاحن التابع للشركة في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية تصل إلي 35 مليون جنيه تمويل ذاتي بسعة تخزينية 30 الف طن.

وقال أبو عقرب أنه تم تخصيص قطعة الأرض المخصصة لإقامة الصومعة و تم طرحها على الشركات المنفذة ، كما أنه يتم في ذات الوقت تطوير خطوط الانتاج الخاصة باستقبال القمح والغربلة والطحن في جميع مطاحن الشركة.