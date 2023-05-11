الحوار الوطني..مقرر لجنة الشباب: نعمل على الاستماع لجميع الآراء بكل المحافظات.. فيديو

أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن القيادة السياسية عملت بجد خلال الفترة الماضية على ملف الشباب وتوعيتهم، مشيرا إلى أن هناك 7 قضايا اساسية سيشهدها الحوار الوطني في جلسة خاصة للشباب.

وقال القاضي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن لجنة الشباب تعمل على الاستماع إلى جميع الاراء للشباب في كل المحافظات.

وتابع المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن التمكين السياسي ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية من الموضوعات المهمة التي ستناقشها لجنة الشباب في الجلسات.

توجهنا إلى جميع المحافظات

وأشار زكي القاضي إلى أننا توجهنا إلى جميع المحافظات لبحث الافكار التي يجب مناقشتها بالحوار الوطني.