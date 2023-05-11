إزالة العقبات واستقرار العلاقات.. سفارة الصين بالولايات المتحدة تشيد بقمة فيينا

قالت السفارة الصينية بالولايات المتحدة، اليوم، إن لقاء كبير الدبلوماسيين الصينيين واج يي مع مستشار الأمن الأمريكي سوليفان في فييينا كان "صريحا وعميقا".

وأكدت السفارة الصينية، أن واشنطن وبكين أجريتا مباحثات بناءَّة حول العلاقات الثنائية حول إزالة العقبات في العلاقات الثنائية. حسبما ذكر الموقع الرسمي للسفارة الصينية بأمريكا.

وأشارت السفارة الصينية بالولايات المتحدة إلي أن واشنطن وبكين بحثتا تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية ومنعها من التدهور.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي وكبير الدبلوماسيين الصينيين اتفقا على الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.