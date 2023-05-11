لسبب مفاجئ.. أمريكا تدرس إمكانية رفع محدود للعقوبات المفروضة على روسيا

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس رفع محدود للعقوبات المفروضة على روسيا كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

وأوضحت “سي إن إن”، أنه “لا يوجد جواسيس روس رفيعو المستوى في أماكن الاحتجاز بالولايات المتحدة، ما يدفع واشنطن إلى محاولة معالجة هذه المسألة مع شركائها، وفي هذا السياق، فإن الدول على اتصال نشط مع البلدان التي تم فيها اعتقال جواسيس روس، بما في ذلك البرازيل وألمانيا والنرويج، فضلاً عن دول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي”.

وأضافت “الغرض من هذه الجهود ، كما لوحظ ، هو إطلاق سراح أمريكيين في سجون روسيا: بول ويلان صحفي وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش”.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن "المسؤولين الأمريكيين يجرون أيضًا مقابلات مع الحلفاء الذين ليس لديهم روس في حجزهم لمعرفة المقترحات التي قد تشجع موسكو على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مرافق الاحتجاز”.

وأشارت إلي أن “البيت الأبيض، يفكر أيضًا في رفع محدود للعقوبات".