بركات يعلق على قرار الكاف بشأن جماهير الترجي

علق محمد بركات على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن رفض الاستئناف المقدم من نادي الترجي التونسي ضد قرار منع الجماهير من حضور لقاء الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" غياب الجماهير أمر مهم ولكنه لن يكون بالتأثير الذي يتحدث عنه البعض فالترجي فاز من قبل في غياب جماهيره وخسر أيضاً بحضور المشجعين".



وأشار إلى أن التصريحات التي خرجت من مسؤولي الأهلي والجهاز الفني تتسم بالهدوء والتعامل بعقلانية مع هذا الأمر، موضحاً أن سامي قمصان المدرب المساعد حسم الأمر وأكد أن الأهلي لن ينخدع بمسألة غياب الجماهير.