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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتهاء من كهربة إشارات خط سكة حديد بني سويف/أسيوط بالكامل.. يونيو القادم

محطة قطارات أسيوط
محطة قطارات أسيوط

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف الوزير أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / أسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم.

وأعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات سكة حديد أسيوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لآخر برج بالمشروع "برج المنيا" و ان برج أسيوط بمحافظة أسيوط يعد اكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط – القوصية – منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط وابراج (الفشن – ببا) بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن برج إشارات اسيوط بمحافظة اسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي وعدد 1 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 47 موتور تحويلة وعدد 87 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد و منفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250كم.

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الانتهاء من كهربة إشارات خط سكة حديد بني سويف/أسيوط بالكامل.. يونيو القادم

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