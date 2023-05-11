الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الصيفية عند الخروج ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حيث بلغت درجة الحرارة الكبرى على القاهرة 33 درجة مئوية والصعيد 40 درجة، بالإضافة إلى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، درجات الحرارة ستشهد غدا انخفاض طفيف حيث ستسجل 29 درجة على القاهرة الكبرى، لتسود أجواء حارة نهارا، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتتجاوز الـ 30 درجة خلال الأسبوع المقبل، ولكن مازال الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتداء ملابس صيفية كاملة عند الخروج ليلا، لافتة إلى أننا مازلنا في فصل الربيع وهو فصل التقلبات الجوية والحادة والسريعة، حيث سيبدأ فصل الصيف رسميا يوم 21 يونيو.

