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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه بعد الاجتماع الأمني

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني أمر نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف جالانت، بمواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان أن “الحملة العسكرية ستستمر الحملة على هذا النحو. طالما كان ذلك ضروريا".

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ويف وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع لبحث ضربات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، كما طلب من الإسرائيليين الاستعداد للرد. 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستحاسب كل من يسفك دماء اليهود وسنواصل استهداف حركة الجهاد بكل قوة.

نتنياهو جالانت الجهاد الإسلامي رئيس الوزراء الإسرائيلي

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