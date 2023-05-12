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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

صدى البلد

تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه إشبيلية الإسباني بهدف لمثله، في ذهاب  نصف نهائي ص الدوري الأوروبي .

 وبادر النجم المغربي الدولي يوسف النصيري بالتسجيل لمصلحة أشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فيديريكو جاتي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور النهائي إلى مباراة العودة، التي ستقام على ملعب أشبيلية يوم الخميس القادم، حيث يتطلع كل فريق للانتصار من أجل الظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية.

 وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العودة بالتعادل، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

 يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 31 مايو الجاري بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.

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