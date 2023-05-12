العولمة والنمو.. كتاب يناقش أزمات الفقر في البلدان النامية ومشكلة التضخم السكاني

صدر حديثاً عن الهيئة السورية للكتاب، ضمن "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (العولمة والنمو)، تأليف: مايكل سبينس، وداني لايبزيغير. ترجمة: محمد محمود آغا، تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

إنه مسح شامل للأزمة المالية في عام 2008 يتضمن معلومات بحثية، ومنهجية، وإحصائيات رقمية وجداول توضيحية؛ ويدرس جوانب العولمة في ضوء الأزمات التأسيسية للولايات المتحدة الأمريكية؛ كما يناقش التحديات ذات الأمد الطويل من أجل النمو بمعناه الحقيقي، وكيفية تعزيزه بالبنى التحتية. ويتحدث عن الخدمات الأساسية والفقر في البلدان النامية. ويتطرق الكتاب إلى مشكلة التضخم السكاني وكيفية معالجتها على المستوى الكوني لرفع معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية والمتقدمة، ويسلط الضوء على ركائز السياسة التي ينتجها إستراتيجيو العولمة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وذلك بإبقاء الدول النامية مصدراً للمواد الخام، وسوقاً مستهلكة لسلعها المصنعة، ناهيك عن التدخل في شؤونها الاقتصادية والسياسية.

كتاب (العولمة والنمو)، تأليف: مايكل سبينس، وداني لايبزيغير. ترجمة: محمد محمود آغا، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.