إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، شن عدة غارات جوية جديدة على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي على غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد 30 شخصًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وتتواصل الغارات الجوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد أن استهدفت إسرائيل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم 191 هدفًا في غزة، بينما أُطلق 803 صواريخ وقذائف هاون على الأقل صوب إسرائيل هذا الأسبوع عبر منها 620 الحدود إلى داخل إسرائيل لكن الدفاعات الجوية اعترضت 96% من تلك التي كانت تشكل تهديداً بضرب أهداف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 صاروخ حادت عن مسارها مما أودى بحياة 4 فلسطينيين، من بينهم فتاة في العاشرة من عمرها، وهو ما نفته حركة الجهاد الإسلامي".

وفي إشارة على استبعاد حدوث هدوء وشيك بعد ضربات على مدى 3 أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "العمليات تسير بأقصى سرعة"، مضيفًا في بيان مصور مسجل صدر خلال زيارة لقاعدة جوية "كل من يأتي ليؤذينا، فدمه مهدر".

وتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بمحاسبة بلاده لكل من "لطخت يداه بدماء الشعب الإسرائيلي"، وقال: "سنواصل العمل ضدهم بكل قوة".