أخبار التعليم |اليوم انتهاء منتدى شباب الجامعات العربي.. التعليم العالي تعلن عن منح جديدة بجامعات فى كازاخستان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم انتهاء منتدى شباب الجامعات العربية



تشارك اللجنة العلمية باتحاد طلاب بالجامعات المصرية ، بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub في فعاليات منتدى شباب الجامعات العربية (جائزة ملهم الدولية) بوفد من طلاب الكليات المختلفةوالذي استمر علي مدار يومين ، خلال الفترة من 5/11 حتى 5/12

التعليم العالي تعلن عن منح جديد بجامعات فى كازاخستان.. تفاصيل



اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان، بينما أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.

اثار القاهرة تكشف موعد امتحانات الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.